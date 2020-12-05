نهائي كأس مصر.. تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي

أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي طلائع الجيش عن تشكيل فريقه أمام النادي الاهلي في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات نهائي كأس مصر . وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي :- حراسة المرمى : محمد بسام خط الدفاع : أحمد زولا - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل - محمد ناصف خط الوسط : فرانك ستيفين - مهند لاشين - أحمد سمير خط الهجوم : عمرو جمال - عمرو مرعي.حراسة المرمى : محمد بسام

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