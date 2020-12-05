بروسيا دورتموند يتعادل 1-1 مع فرانكفورت .. وأرمينيا يفوز 2-1 على ماينز في البوندسليجا

داشي كامادا افتتح التسجيل لـ فرانكفورت في الدقيقة التاسعة، لكن الامريكي رينا عادل النتيجة لـ بروسيا دورتموند في الدقيقة 56، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريفان نقاط المباراة
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بروسيا دورتموند للنقطة 19 في المركز الثالث، ورصيد فرانكفورت للنقطة الثالثة عشر في المركز الثامن.
وفي باقي مباريات الجولة، تعادل فولفسبورج مع نظيره كولن بهدفين لمثلهما، وهي ذات النتيجة التي انتهى بها لقاء بروسيا مونشجلادباخ ضد فرايبورج، فيما فاز أرمينيا بينفيلد على ماينز بهدفين مقابل هدف.
وتأهل بروسيا دورتموند لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله يوم الأربعاء مع لاتسيو الإيطالي
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