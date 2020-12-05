الأهلي يواجه سونيديب النيجري في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

سونيديب أكد انتصاره على مقديشيو بعدما انتصر عليه ذهابًا بهدفين، ليعود ويفوز عليه بذات النتيجة في مباراة الإياب ويتأهل لدور الـ 32 لملاقاة النادي الاهلي بطل أفريقيا.
وسيواجه الأهلي فريق سونيديب خارج مصر أحد يومي 22 و23 ديسمبر، على أن يكون لقاء العودة في مصر أحد يومي 5 و6 يناير المقبل.
يذكر أن النادي الأهلي توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة على حساب نظيره نادي الزمالك، بعد هزيمته إياه بهدفين مقابل هدف.
ويواجه النادي الأهلي في الوقت الحالي، فريق طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر.
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