الرياضة

الأهلي يهزم "المعادي" بدوري عمومي سيدات اليد

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فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني يحيى يوسف، على نظيره المعادي بنتيجة 31 – 11، في الجولة الخامسة عشر من عمر دوري العمومي للموسم الحالي 2020 – 2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم “المارد الأحمر” بنتيجة 16 – 4، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم السبت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

وبهذه النتيجة استقر "الشياطين الحمر" على صدارة الترتيب العام برصيد 39 نقطة جمعهم من الفوز في كل لقائته السابقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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