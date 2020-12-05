الأهلي يهزم "المعادي" بدوري عمومي سيدات اليد

فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني يحيى يوسف، على نظيره المعادي بنتيجة 31 – 11، في الجولة الخامسة عشر من عمر دوري العمومي للموسم الحالي 2020 – 2021.
انتهى الشوط الأول بتقدم “المارد الأحمر” بنتيجة 16 – 4، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.
أقيم اللقاء مساء اليوم السبت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.
وبهذه النتيجة استقر "الشياطين الحمر" على صدارة الترتيب العام برصيد 39 نقطة جمعهم من الفوز في كل لقائته السابقة.
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