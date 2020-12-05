الأهلي ضد طلائع الجيش .. الـ var يلغي هدفا للجيش بداعي التسلل

ألغى محمد الحنفى حكم لقاء الأهلي وطلائع الجيش هدفا أحرزه خالد سطوحى لاعب الطلائع فى مرمى محمد الشناوى فى الدقيقة الثامنة بداعى التسلل في المباراة المقامة حاليا فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.
بدأ اللقاء بمحاولة إمتلاك منتصف الملعب وحصل الطلائع على ركلة حرة وتسلم الكرة عمرو جمال مهاجم الجيش وسددها برأسه قوية ينجح فى الإمساك بها محمد الشناوي وتعرض مهاجم الطلائع للإصابة بعد إصطدامه برأس المغربي بدر بانون مدافع الأهلي وخرج للعلاج.
واتبع لاعبو الطلائع إسلوب الضغط المتقدم من الدقيقة الرابعة واضطر مروان محسن إلى العودة الى منتصف الملعب من أجل محاولة بناء الهجمة وفشل فى الدقيقة الخامسة حسين الشحات فى اللحاق بإحدى الكرات على الجهة اليمني وتخرج إلى رمية تماس.
وحصل أحمد سمير فى الدقيقة السادسة على ركلة حرة بعد تعرضه إلى عرقلة من جانب على معلول وحصل الجابوني فرانك استيفن على ركلة حرة بعد تعرضه للخطأ من جانب حمدى فتحى فى منتصف الملعب بالدقيقة السابعة.
وألغى فى الدقيقة الثامنة محمد الحنفى حكم اللقاء هدفا أحرزه خالد سطوحى لاعب الطلائع فى مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي بداعى التسلل.
ودفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب المارد الأحمر بتشكيلة ضمت كل من :
فى حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر
خط الهجوم : مروان محسن
فيما استعان طارق العشرى مدرب طلائع الجيش بتشكيل جاء كالتالي :-
فى حراسة المرمى : محمد بسام
خط الدفاع : أحمد زولا - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل - محمد ناصف
خط الوسط : فرانك ستيفين - مهند لاشين - أحمد سمير
خط الهجوم : عمرو جمال - عمرو مرعي
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