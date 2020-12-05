خاص.. أحمد الشيخ يجتاز الفحص الطبي ويوقع للزمالك 3 سنوات

وقع أحمد الشيخ، اليوم السبت، على عقود انتقاله لصفوف فريق الزمالك، وذلك لمدة 3 سنوات.

واجتاز أحمد الشيخ الفحص الطبي، اليوم السبت، قبل أن يوقع على عقود انتقاله للفريق لمدة 3 سنوات، وذلك بعد موافقة البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق على ضمه.

وسيظهر أحمد الشيخ في قناة نادي الزمالك، غدًا الأحد، بعد إعلان انضمامه رسميًا للفريق.

ورحل أحمد الشيخ عن النادي الأهلي، بعد فسخ تعاقده مع الفريق وذلك بعد خروجه من قائمة الفريق المحلية والأفريقية.