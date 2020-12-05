سموحة 2001 يتعادل مع الجونة في بطولة الجمهورية للناشئين

أحرز هدف سموحه اللاعب أحمد سرحان في الدقيقه 25 من الشوط الثاني وأهدر حسام محمد ضربه جزاء احتسبها حكم المباراة لصالح سموحه في الدقيقة 20 من نفس الشوط.
خاض الفرق المباراة بتشكيل مكون من:
محمد أيمن، عبد الرحمن حمدى، محمود رفاعى، محمد عادل، حسام محمد، طارق عبد الغفار، يوسف جوده، يوسف صديق، إبارهيم داود، إبراهيم سامى، محمود منتصر.
يقود فريق سموحه:
الكابتن محمد فاروق مديرا فنيا ، الكابتن علاء عثمان مدرب عام، الكابتن إسلام السيد مدربا للحراس ، الكابتن محمد احمد (نونوش) إداريا للفريق ، د .محمدعادل اخصائى اصابات وتاهيل، د. أحمد سمير مخططا احمال.
رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود صبحى، المدير الإدارى الكابتن عبد البديع حماده.
يترأس قطاع الكرة بنادى سموحه الكابتن صلاح الناهى، نائب رئيس القطاع الكابتن جمال زكى، المشرف على حراس المرمى الكابتن محمد عبد العال.
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