مانشستر سيتي يفوز على فولهام 2-0 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره فولهام بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح رحيم ستيرلنج التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضاعف البلجيكي كيفن دي بروين من تقدم السيتيزينز بهدف ثان في الدقيقة 25 من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات مانشستر سيتي لزيادة الفارق لكن لم يوفقوا في ذلك، لتنتهي المباراة بتحقيقهم النقاط الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 18 في المركز الرابع، وتوقف رصيد فولهام عند 7 نقاط في المركز السابع عشر.