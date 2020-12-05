نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقالة المدرب أرني سلوت من تدريب ألكمار الهولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ألكمار الهولندي إقالة مدربه أرني سلوت اليوم السبت، بعد تداول أنباء عن توليه تدريب فريق فينوورد خلال الموسم المقبل، رغم أن الفريق لم يخسر في الدوري الهولندي.

وجاء قرار الاستغناء عن خدمات سلوت (42 عاماً) بعد يوم من تقارير إعلامية في هولندا قالت إنه مرشح بقوة لتولي تدريب فينوورد خلفاً لديك أدفوكات (73 عاماً) في الموسم المقبل.

وقال المدير التقني للنادي ماكس هويبرتس في بيان: "قرر النادي الانفصال (عن المدرب) بصورة فورية، نريد أن يكون تركيز مدربنا منصباً تماماً على ألكمار".

وأشار ألكمار أنه تحدث إلى سلوت بعد التقارير الإعلامية ثم اتخذ قرار الإقالة بعد ذلك.

وفي الموسم الماضي قاد سلوت ألكمار إلى تقاسم الصدارة مع أياكس أمستردام قبل توقف البطولة بسبب كوفيد-19 ثم إلغاء الموسم.

ويحتل ألكمار حالياً المركز السابع بين فرق الدوري الهولندي ولم يخسر في أول تسع جولات من الموسم لكنه يتخلف بفارق 10 نقاط عن أياكس المتصدر الذي لعب 10 مباريات.

وقال أدفوكات في الأسبوع الماضي إنه لن يستمر في مهمته الحالية على رأس الجهاز الفني لفينوورد بعد انتهاء الموسم الحالي ومن ثم رشحت وسائل إعلام محلية سلوت لتولي المهمة خلفاً له.