نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاتسيو يعبر عقبة سبيزيا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتزع فريق لاتسيو فوزاً صعباً من مضيفه سبيزيا 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل هدفي لاتسيو تشيرو إيموبيلي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقتين 15 و33، فيما سجل هدف سبيزيا مبالا نزولا في الدقيقة 64.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، محققاً انتصاره الخامس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.