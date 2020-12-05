خاص.. تعثر مفاوضات انتقال علي غزال إلى نادي الزمالك

تعثرت مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب الدولي علي غزال الذي أتم انتقاله لصفوف نادي سموحة. وعلم " دوت الخليج" أن الجهاز الفني لنادي الزمالك تراجع عن فكرة التعاقد مع علي غزال لعدم حاجته لخدماته، وبالتالي سيبقى كريم بامبو في الزمالك ولن ينتقل في صفقة تبادلية مع سموحة.

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