مباراة الأهلي والطلائع.. هدف ملغي للجيش وفرص ضائعة للأحمر فى شوط أول سلبي

أنهى النادى الأهلي الشوط الأول أمام طلائع الجيش بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

بدأ اللقاء بمحاولة إمتلاك منتصف الملعب وحصل الطلائع على ركلة حرة وتسلم الكرة عمرو جمال مهاجم الجيش وسددها برأسه قوية ينجح فى الإمساك بها محمد الشناوي وتعرض مهاجم الطلائع للإصابة بعد إصطدامه برأس المغربي بدر بانون مدافع الأهلي وخرج للعلاج.

واتبع لاعبو الطلائع إسلوب الضغط المتقدم من الدقيقة الرابعة واضطر مروان محسن إلى العودة الى منتصف الملعب من أجل محاولة بناء الهجمة وفشل فى الدقيقة الخامسة حسين الشحات فى اللحاق بإحدى الكرات على الجهة اليمني وتخرج إلى رمية تماس.

وحصل أحمد سمير فى الدقيقة السادسة على ركلة حرة بعد تعرضه إلى عرقلة من جانب على معلول وحصل الجابوني فرانك استيفن على ركلة حرة بعد تعرضه للخطأ من جانب حمدى فتحى فى منتصف الملعب بالدقيقة السابعة.

وألغى فى الدقيقة الثامنة محمد الحنفى حكم اللقاء هدفا أحرزه خالد سطوحى لاعب الطلائع فى مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي بداعى التسلل.

واحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة الثانية عشر ضربة حرة ضد أحمد سمير لاعب الطلائع بعد إرتكابه خطأ ضد حمدى فتحى وسدد فى الدقيقة 13 محمد مجدى قفشة كرة قوية تعلو عارضة محمد بسام حارس الطلائع.

ومرر طاهر محمد طاهر كرة طولية فى الدقيقة 14 فشل خلالها على معلول فى اللحاق بها لتخرج إلى ضربة مرمى وتصدى محمد بسام حارس الطلائع لتسديدة من مجدى قفشة فى الدقيقة 15 ويحرم الأهلي من فرصة هدف أول محقق.

ومرر فى الدقيقة 16 قفشة كرة داخل منطقة الجزاء نجح مدافع الطلائع فى إبعادها الى رمية تماس قبل أن تصل إلى أقدام مروان محسن وقاد مهند لاشين هجمة مرتدة فشل الطلائع فى إستغلالها وتعرض عمرو السولية للغصابة والسقوط على الأرض وخضع إلى العلاج.

وارتكب بدر بانون خطأ ضد عمرو جمال فى الدقيقة 23 وحصل مهاجم الطلائع على ركلة حرة وقام محمد الحنفى حكم اللقاء بتحذيره شفويا وفشل حمدى فتحى فى الدقيقة 25 فى تسديد الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء لتمر إلى جوار مرمى محمد بسام حارس الجيش.

وقاد أحمد سمير هجمة مرتدة فى الدقيقة 26 ومرر الكرة الى عمرو جمال نجحت دفاعات الأهلي من إبعادها إلى ضربة ركنية وسدد عمرو مرعى كرة قوية برأسه تلقاها من ضربة ركنية مرت إلى جوار مرمى محمد الشناوى فى كرة خطيرة على مرمى المارد الأحمر فى الدقيقة 27.

ونجح فى الدقيقة 33 محمد بسام حارس الطلائع فى إبعاد كرة سددها مروان محسن بعدما تلقى تمريرة من على معلول من الجهة اليمني وسدد فى الدقيقة 36 على معلول كرة قوية داخل منطقة الجزاء تعلو عارضة مرمى الجيش.

وإحتسب فى الدقيقة 39 محمد الحنفى ضربة حرة ضد عمرو جمال بعدما إرتكب خطأ ضد مروان محسن مهاجم الأهلي وتعرض عمرو السولية إلى عرقلة من جانب عمرو مرعى مهاجم الطلائع فى الدقيقة 44.