يوفنتوس يفوز على تورينو 2-1 في الدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس على نظيره تورينو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح نكولو التسجيل لـ تورينو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل ماكيني النتيجة لـ يوفنتوس في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 89، أحرز بونوتشي الهدف الثاني ليوفنتوس، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاثة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 20 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد تورينو عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.