يوفنتوس يفوز على تورينو 2-1 في الدوري الإيطالي

افتتح نكولو التسجيل لـ تورينو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل ماكيني النتيجة لـ يوفنتوس في الدقيقة 77.
وفي الدقيقة 89، أحرز بونوتشي الهدف الثاني ليوفنتوس، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاثة.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 20 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد تورينو عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:
في حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: كواردرادو - دي ليخت - بونوتشي - دانيلو
خط الوسط: بينتاكور - رابيو - كيزا - كولوسفسكي
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا
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