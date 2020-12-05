تفاصيل القيمة المالية لعقد أحمد الشيخ مع الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه أحمد الشيخ لاعب وسط الأهلي السابق والذي وقع على عقود انتقال رسمية للقلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث يحصل على خمسة ملايين جنيه في الموسم الأول.
ومن المقرر أن يحصل الشيخ على 5 ملايين ونصف المليون جنيه في الموسم الثاني و6 ملايين جنيه في الموسم الثالث.
وكان اللاعب قد رفض العديد من العروض في الساعات القليلة الماضية بعد مفاوضات الزمالك ووقع على العقود في جلسة مساء امس مع مسؤولي القلعة البيضاء.
وأكد أحمد الشيخ أنه لم يتجاوز في حق جمهور نادي الزمالك أثناء لعبه للنادي الأهلي في السنوات الماضية.
ووقع أحمد الشيخ على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة 3 سنوات بعد أن اجتاز الفحص الطبي اليوم.
وقال الشيخ في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": لعبت للاهلي خمس سنوات ولم يصدر مني أي إساءة في حق جمهور نادي الزمالك.. فنادي الزمالك ناد عريق وجمهوره جمهور عظيم ولم أتجاوز في حقهم إطلاقًا.
وكشف الشيخ عن لاعبي الزمالك اللذين تحدثا معه لإقناعه بالإنضمام للفريق، قائلًا:" طارق حامد ومحمود جنش تحدثا معي من أجل إقناعي للإنضمام للزمالك.
وتابع:"متحمس للعب لنادي الزمالك الكبير.. عندي غل كروي، لعبت للأهلي خمس سنوات وخرجت سنتين للإعارة وظهرت بشكل جيد سواء في السعودية أو مع مصر للمقاصة."
وأضاف:" لم أخذ فرصتي كاملة مع النادي الأهلي.. فضلت الانتقال لنادي الزمالك العريق رغم أن عرض بيراميدز الذي قُدم لي كان يفوق عرض الزمالك بالضعف، وكذلك العرض التركي."
وسيظهر أحمد الشيخ في قناة نادي الزمالك، غدًا الأحد، بعد إعلان انضمامه رسميًا للفريق.
ورحل أحمد الشيخ عن النادي الأهلي، بعد فسخ تعاقده مع الفريق وذلك بعد خروجه من قائمة الفريق المحلية والأفريقية.
واستقر مسئولو نادي الزمالك على تعديل عقد محمود الونش مدافع الفريق الأبيض في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب مع الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة،وظهوره بمستوى جيد مع القلعة البيضاء، خاصة وأن الإدارة تسعى للحفاظ على استمرار اللاعب لفترة طويلة مع الفريق.
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