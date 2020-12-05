كريم درويش يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش

فاز كريم درويش بطل منتخب مصر للاسكواش، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولى للاسكواش، بعد الانتخابات التى أجريت اليوم .



ويتمتع كريم دوريش بعلاقات قوية مع دول العالم فى ظل المجهود الكبير الذى قدمه أثناء تواجده داخل الملاعب والبطولات التى توج بها .



ويضم الاتحاد الدولى للاسكواش كل من كريم دوريش، "وزينا، ولاردج" من انجلترا رئيسا، وساره من استراليا، وسارانج من الهند، وبالومن كولومبيا من استراليا .



وتوج كريم درويش بالعديد من البطولات حتى تربع على عرش اللعبة فى يناير 2009 وتواجد فى القائمة العشرة الأفضل عالميا فى فترات طويلة .



فاز كريم درويش بـ 25 بطولة للمحترفين، أبرزها بطولات السعودية، الكويت، قطر وأمريكا، بالإضافة لبطولة العالم للناشئين وبطولة العالم للجامعات.



وأبدي كريم درويش سعادته الفوز بالمنصب الدولى مشيرا الى أهمية تواجد الكوادر المصرية فى كافة المحافل الرياضية الدولية .



وعن الدعم الذي يتلقاه من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قال درويش: الوزير يدعمني بشكل كبير وعقد جلسة معي الشهر الماضي حيث تواصل مع وزارة الخارجية من أجل التنسيق مع القنصليات المصرية في الخارج للترتيب لدعمي من رؤساء اتحادات الاسكواش العالمية ممن لهم حق التصويت وشدد لي على أهمية وجود ممثل مصري في الاتحاد الدولي.