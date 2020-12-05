خاص| تفاصيل مفاوضات الزمالك مع علي غزال بعد توقيعه لسموحة

وصرح المصدر المقرب من اللاعب لصدى البلد ، ان غزال انهى اتمام الاتفاق مع سموحة برئاسة فرج عامر حيث ان هناك صداقة قوية بينهما ، ما ادى الى الاتفاق وتوقيع العقود للعودة الى مصر من خلال الفريق السكندري.
واضاف ان الزمالك يسعى لانهاء الاتفاق قبل ان يوثق سموحة العقد بشكل رسمي ، وفي حالة موافقة اللاعب على المقابل المادي سيتم انهاء الاتفاق مع فرج عامر وديا حتى لا يتم توثيق العقود.
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