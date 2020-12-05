الرياضة

خاص| تفاصيل مفاوضات الزمالك مع علي غزال بعد توقيعه لسموحة

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كشف مصدر مقرب من على غزال لاعب لاريسا اليوناني السابق عن موقفه الاخير بشأن انتقاله للزمالك بدلا من سموحة

وصرح المصدر المقرب من اللاعب لصدى البلد ، ان غزال انهى اتمام الاتفاق مع سموحة برئاسة فرج عامر حيث ان هناك صداقة قوية بينهما ، ما ادى الى الاتفاق وتوقيع العقود للعودة الى مصر من خلال الفريق السكندري.

وقال المصدر ، ان علي غزال لم يجلس مع مسؤولي الزمالك حتى الان وان تعطل الاتفاق بسبب المقابل المادي خاصة ان الفريق الابيض لم يفكر في اللاعب الا بعد اصابة روقا لاعب الابيض.

واضاف ان الزمالك يسعى لانهاء الاتفاق قبل ان يوثق سموحة العقد بشكل رسمي ، وفي حالة موافقة اللاعب على المقابل المادي سيتم انهاء الاتفاق مع فرج عامر وديا حتى لا يتم توثيق العقود.

ويتواجد علي غزال حاليا في الاسكندرية ، ولم يحضر الى القاهرة منذ قدومه من اليونان ، منتظرا انهاء الاتفاق المادي مع الزمالك ، لعقد جلسة مع رئيس سموحة 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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