كهربا يتقدم بالهدف الأول لـ الأهلي فى مرمى طلائع الجيش بـ نهائى كأس مصر

أحرز كهربا هدف النادى الأهلي الأول فى مرمى طلائع الجيش فى الدقيقة 64 في المباراة المقامة حاليا فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية. شهدت مجريات الشوط الثاني قيام الحكم المساعد بإشهار راية التسلل وحرمان احمد سمير من فرصة تسجيل هدف أول للطلائع فى الدقيقة 47 ومنح محمد الحنفى حكم اللقاء فى الدقيقة 50 للاعب الأهلي أيمن أشرف بعد ارتكابه خطأ ضد عمرو مرعي. وخضع عمرو مرعى إلى العلاج بعد تعرضه إلى الإصابة واحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة 54 خطأ ضد عمرو السولية بعد عرقلته مهند لاشين أمام منطقة الجزاء. وسدد عمرو السولية فى الدقيقة 55 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة وسدد محمد مجدى قفشة فى الدقيقة 57 كرة برأسه قوية تمر إلى جوار مرمى محمد بسام حارس الطلائع. وفى الدقيقة 58 إصطدم أحمد علاء لاعب الطلائع برأسه فى طاهر محمد طاهر والتحام قوى ونزول الدماء من رأس لاعب القلعة الحمراء وخضع إلى العلاج وإضطر بيتسو موسيماني الى إجراء تغيير بنزول محمود عبدالمنعم كهربا بديلا عن طاهر محمد طاهر ودفع طارق العشرى مدرب الطلائع بالثنائى اسلام محارب وناصر منسي فى الدقيقة 61. وسدد فى الدقيقة 63 مروان محسن كرة قوية تعلو عارضة محمد بسام حارس الطلائع وأحرز فى الدقيقة 64 كهربا الهدف الأول فى مرمى الجيش من تسديدة قوية.

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