ميسى يقود برشلونة لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - مارتن برايثوايت

ويحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره قادش، في تمام العاشرة مساء، على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن منافسات الجولة الـ ١٢، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

كان فريق برشلونة فاز على أوساسونا برباعية نظيفة في الجولة الماضية من الليجا.

وشهد قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي، عودة ليونيل ميسي بعد غيابه مباراة فرينكفاروسي المجري، التي أقيمت الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للراحة.

وجاءت قائمة فريقبرشلونة لمواجهة قادش كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو.

خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربو - لينجليت - مينجويزا - أراخو - ديست.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - سيرجيي روبيرتو - كارليس ألينيا - بويج - بيانيتش.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - فيليبي كوتينيو - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي - مارتن برايثوايت - بيدري - ترينكاز.

في المقابل يطمح قادش الذي يقدم نتائج مميزة هذا الموسم وفقا لإمكانياته المحدودة، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا للاقتراب خطوة جديدة من المربع الذهبي.

وخاض فريق قادش 11 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني، فاز في 4 مباريات، وخسر مثلهما، وتعادل في ثلاثة آخرين.

ويحتل قادش المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد ١٥ نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز السابع.