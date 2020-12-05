موسيماني يُعطي طاهر محمد طاهر تعليمات أثناء مباراة طلائع الجيش

أحمد جودة - القاهرة - وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعليمات فنية إلى طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر خلال مباراة طلائع الجيش والمقامة حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية بنهائي كأس مصر.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012