زيدان: هذا الفريق يتمتع بشخصية رائعة ويريد التحديات

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أحمد جودة - القاهرة - عبر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على مضيفه إشبيلية بهدف دون رد في قمة مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أنا سعيدٌ لما قدمه هؤلاء الرجال، لقد كانت مباراة رائعة ضد فريق صعب".

وأضاف :"لقد عانينا كثيرًا ولكن من المهم معرفة كيفية المعاناة، لم تكن أيامًا سهلة".

وتابع :"الشوط الأول كان رائعًا، ولكن عانينا في الشوط الثاني، أنا سعيدٌ من أجل اللاعبين، لقد كوفئوا بمجهودهم".

وزاد :"في الجانب الدفاعي نعمل بشكل جيد للغاية، والجميع يساند بعضهم البعض، لقد أُتيحت لنا فرص عديدة للتسجيل، وعندما سجل فينيسيوس لم نكن في أفضل حالاتنا".

وأوضح :"عندما لا نملك الكرة من المهم أن نكون معًا، ليس فقط ناتشو وفاران من قاموا بعملٍ دفاعي جيد بل الجميع بدايةً من بنزيما، لعبنا اليوم مباراة رائعة".

وأشار :""الأمر مهم من أجل الثقة، هذا الفريق يتمتع بشخصية رائعة ويريد التحديات، هذا الانتصار مهم لما هو قادم".

وزاد :"لقد حققنا الثلاث نقاط، والآن وقت الراحة ثم التفكير في المباراة القادمة".

وأردف :"عندما نلعب مباراة في كل 3 أيام وعلى مستوًى عالٍ يُصبح الأمر صعبًا، في النهاية هذا سيحدث ولكن المهم هو أن نتعافى وأن نكون جاهزين، كل المباريات مهمة بالنسبة لنا".

وأكمل :""نحن نعلم بأنه ما لم تحقق الانتصارات فستتعرض للانتقادات، ولكن اليوم نفكر بإيجابية، سنواصل السعي في البحث عن ثبات المستوى.

واختتم حديثه :"علينا أن نكون سعداء بما قمنا به اليوم، لقد صنعنا فرص عديدة، وشيئًا فشيئًا نستعيد الثقة، علينا أن نثق بما نفعله".