نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رونالد كومان عن مدرب نادي برشلونة تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره قادش في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز. ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره قادش اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز. وجاء تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش كالآتي: حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: ديست، مينجويزا، لينجليت، البا خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، كوتينيو خط الهجوم: ميسي، غريزمان، بريثويت