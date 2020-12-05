نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيل كاسونجو وحسن.. ثنائي جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مسئولو نادي الزمالك على رحيل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وحسم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قراره بشأن عمر السعيد وكريم بامبو، حيث تم الاستقرار على رحيل الثنائي خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وانتقل عمر السعيد إلى صفوف الزمالك في انتقالات صيف العام قبل الماضي 2018، قادما من وادي دجلة.

والجدير بالذكر أن الزمالك خسر لقب دوري أبطال إفريقيا قبل أيام أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف، وبنفس النتيجة ودع بطولة كأس مصر أمام طلائع الجيش.