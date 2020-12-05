نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل مباراة مطوبس وعثماسون بسبب الأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الحكم علي طلبه، إلغاء مباراة مطوبس وعثماسون التي كانت مقررة بالجولة الأولى للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث بسبب سقوط الأمطار على ملعب مطوبس.

وكان مقررأ أن تقام المباراة ضمن منافسات الموسم الجديد، اليوم السبت، قبل أن يتم تأجليها لعدم صلاحية ملعب اللقاء.

وكان مقرراً أن يدير اللقاء طاقم تحكيم سكندري، بقيادة علي طلبة، ويعاونه علي محمد علي، وحسام حسن.

ومن المنتظر أن تحدد لجنة المسابقات موعد جديد لإقامة اللقاء.