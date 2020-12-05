نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - كهربا يهز شباك طلائع الجيش بالهدف الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي في إحراز الهدف الأول لفريقه في مرمى طلائع الجيش في المباراة المقامة حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بنهائي كأس مصر

وفي الدقيقة 65 مرر مروان محسن الكرة برأسه داخل منقطة الجزاء إلى محمود كهربا الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى داخل شباك محمد بسام حارس طلائع الجيش معلنا الهدف الأول للمارد الأحمر.

ويتقدم الأهلي على طلائع الجيش حاليا بهدف دون رد في نهائي كأس مصر لكرة القدم.