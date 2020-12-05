نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجهاز الطبي للإسماعيلي يكشف موقف مصابي ودية المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للإسماعيلي عن موقف الإصابات التي تعرض لها لاعبي الفريق خلال ودية مصر المقاصة والتي استضافها ملعب الإسماعيلية عصر اليوم وانتهت بفوز الإسماعيلي بثلاثية لهدف.

وتعرض أحمد مصطفى جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى لتمزق خفيف فى العضلة الخلفية على خلفية مشاركته بمواجهة اليوم أمام مصر المقاصة والتى انتهت بانتصار الفريق بثلاثية .

ومن المقرر أن يخضع اللاعب القادم من جينت البلجيكى للأشعة والتى سيترتب على إثرها مدة غيابه عن الفريق.

فى سياق متصل ، تعرض محمود البدرى ومحمد عادل لكدمات خفيفة ، إلا أنها لن تمنعهما من المشاركة بالتدريبات بشكل طبيعى.

ويستعد الإسماعيلي لبدء منافسات الدوري الممتاز والتي يستهلها الفريق بديربي مبكر امام المصري البورسعيدي.