نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الإصابة تهاجم نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين حاليًا في نهائي بطولة كأس مصر.

وفي الدقيقة 58 اصطدم طاهر محمد طاهر بأحمد علاء مدافع فريق طلائع الجيش في وسط الملعب ليغادر على إثرها ملعب المباراة.

ويتقدم الأهلي على طلائع الجيش حاليا بهدف دون رد في نهائي كأس مصر، سجله محمود عبد المنعم كهربا، اثر تسديدة رائعة سكنت شباك محمد بسام حارس مرمي طلائع الجيش.