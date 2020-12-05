طلائع الجيش يستكمل المباراة أمام الأهلي بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد علاء

أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه اللاعب احمد علاء لاعب الجيش، بعد التحامه بقوة مع مروان محسن مهاجم الاهلي في الدقيقة ٩٧ من عمر المباراة.
وينتقل الفريقان الى شوطين اضافيين استكمالاََ للمباراة، بعد انتهاء الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل الايجابي ١-١.
ويستكمل طلائع الجيش المباراة بعشرة لاعبين فقط، وسوف يحاول طارق العشري المدير الفني تعويض اللاعب واحكام المساحات الخاوية في ملعب الطلائع.
انتهى الوقت الأصلي من لقاء النادى الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التى جمعت بينهما فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.
تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.
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