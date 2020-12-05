مانشستر يونايتد يفوز على وست هام 3-1 في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر يونايتد على نظيره وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي. افتتح سوسيك التسجيل لـ وست هام بهدف في الدقيقة 38، لكن الفرنسي بول بوجبا عادل النتيجة لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 65. وأحرز ماسون جرينوود الهدف الثاني لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 68، قبل أن يؤكد ماركوس راشفورد فوز فريقه بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 78. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 19 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد وست هام عند 17 نقطة في المركز السابع. وخسر مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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