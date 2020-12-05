تعرف على تاريخ ونتائج «سونيديب» قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تاريخ ونتائج «سونيديب» قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق سونيديب بطل النيجر، في إطار دور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتعد هذه المواجهة هي الأولى للأهلي البطل التاريخي لدوري الأبطال مع فرق النيجر، على الرغم من مرور 5 عقود على مشاركة الأهلي في البطولات الإفريقية.
ويعد سونيديب بطل النيجر أحدث وجوه الكرة الإفريقية، الذي يعيش عقده الأول، حيث يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 2013، إلا أنه نجح في تلك السنوات في التتويج بلقب بطولة الدوري المحلي بالنيجر في مناسبتين.
وتأتي مشاركته في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم للمرة الثالثة في تاريخ النادي، بعدما سبق له المشاركة في مناسبتين لم ينجح خلالهما في تجاوز الدور التمهيدي.
شارك بطل النيجر في نسخة 2019 وخرج من الدور التمهيدي بعد خسارته أمام فريق زيسكو بطل زامبيا بنتيجة 5-1، في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.
وجاء الظهور الثاني لسونيديب في دوري الأبطال في النسخة الماضية أمام فريق اتحاد الجزائر، ليودع البطولة مبكرًا من الدور التمهيدي، بعد خسارته ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-1 و3-1 على الترتيب.
وتعد مشاركة بطل النيجر في النسخة الحالية هي الثالثة، ونجح في تجاوز الدور التمهيدى الأول أمام مقديشو بطل الصومال، بعدما فاز في الذهاب بالنيجر بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل في لقاء العودة بالصومال دون أهداف، ليصعد إلى دور الـ32 ويضرب موعدًا مع الأهلي حامل اللقب، ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب أحد يومي 22 أو 23 ديسمبر الجاري بالنيجر، فيما تقام مواجهة الإياب بمصر أحد يومي 5 أو 6 يناير.
كما شارك بطل النيجر في مناسبة واحدة ببطولة الكونفيدرالية، كاد خلالها يفجر مفاجأة قارية مدوية، عندما التقى فريق الاتحاد الليبي في تمهيدي البطولة خلال ظهوره القاري الأول عام 2016.
بعدما خسر سونيديب في الذهاب بنتيجة 4-1 وتمكن من تحقيق الفوز في مواجهة العودة بنتيجة 3-1، وكان قاب قوسين أو أدنى من معادلة نتيجة موقعة الذهاب، إلا أنه اكتفى بظهور مشرف وفوز تاريخي هو الأول في مسيرته بالبطولات الإفريقية، قبل أن يضيف الفوز القاري الثاني في مسيرته على حساب مقديشو بطل الصومال.
ويخوض سونيديب مبارياته على ملعب الجنرال سيني كونتشي، الذي يقع في نيامي عاصمة النيجر، والذي يتسع لـ35 ألف متفرج، ويعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه منتخب النيجر مبارياته الدولية.