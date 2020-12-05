نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موسيماني ينفجر غضبًا في وجه لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفجر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضبا عقب نجاح فريق طلائع الجيش في إدراك التعادل في المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية بنهائي كأس مصر.

وظهرت علامات السعاة الكبيرة على وجوه لاعبي فريق ودكة بدلاء فريق طلائع الجيش عقب إحراز ناصر منسي لاعب الفريق العسكري هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

ويتعادل طلائع الجيش أمام الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة المقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية بنهائي كأس مصر.