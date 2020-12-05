نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الزمالك بعد التعاقد مع المثلوثي ورونالدينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو الزمالك عدد من الصفقات المميزة لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الموسم الجديد.

تشكيل الزمالك بعد التعاقد مع أمير عادل وحمزة المثلوثي

وكان مسؤولو الزمالك قد أعلنوا بشكل رسمي التعاقد مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي لقيادة الجبهة اليمنى، بالإضافة إلى أمير عادل الشهير لـ "رونالدينيو" في صفقة انتقال حر، لشغل مركز 10 داخل قائمة الأبيض للموسم الجديد.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في ظل تواجد حمزة المثلوثي وأمير عادل، وإليكم التفاصيل:-

حراسة المرمى:- محمد أبو جبل

خط الدفاع:- حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة

خط الوسط:- فرجاني ساسي - طارق حامد

خط الوسط الهجومي:- أشرف بن شرقي - أمير عادل - أحمد السيد زيزو

مهاجم صريح:- مصطفى محمد.