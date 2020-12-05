نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور طاهر محمد بشكل سليم على دكة بدلاء الأهلي بعد الإصابة بنهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل سليم على دكة بدلاء الفريق خلال مواجهة طلائع الجيش، بنهائي كأس مصر.

واطمأن الجهاز الطبي بقيادة أسامه مصطفى، على إصابة اللاعب التي تعرض لها خلال المباراه، حيث حصل على 3 غرز في الرأس.

وسقط اللاعب مصابًا في الرأس بعد تدخل قوي مع أحمد علاء مدافع الجيش، في الدقيقة 59 من اللقاء، ليدخل بدلًا منه محمود عبد المنعم كهربا، لاستكمال المباراة.

وانتهت مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سيلعب الفريقين شوطين إضافيين، لحسم بطل مسابقة كأس مصر.