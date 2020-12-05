نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا..الإعلان عن الدولة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدولة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2021، التي أعلن عنها الإتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا في نسختها الجديدة والذي صعد إليها 7 انديه ويعد أهم الأندية التي شاركه في بطولة كأس العالم للأندية من السعودية هي نادي نادي النصر في عام 2000 والتي أقيمت في البرازيل كما لعب نادي الاتحاد السعودي في بطولة العالم للأندية في عام 2005 والتي أقيمت في اليابان كما لعب فريق الهلال السعودي أيضا في بطولة كأس العالم للأندية في قطر عام 2019.

أما عن ابرز الفرق التي صعدت من قبل ألي كأس العالم للأندية من مصر هم نادي الزمالك الذي صعد إلي اللعب في بطولة كأس العالم للأندية عام 2002 ولكن تم إلغاء البطولة بسبب أفلآس الشركة المنظمة كما لعب نادي الأهلي 3 مرات في كأس العالم للأندية كانت أبرز إنجازاته حصوله على المركز الثالث ومن ابرز الفرق المغربية التي صعدت إلى كأس العالم للأندية فريق الرجاء البيضاوي المغربي. لذا نوضح لكم عبر موقع ثقفني موعد بطولة العالم للأندية والدولة المنظمة.

الدولة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2021

أعلن الاتحاد الدولي اليوم عن الدولة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية في 2021 وهي دولة اليابان ولك في نهاية العام 2021 فيما يتم لعب بطولة كأس العالم للأندية 2020 في دولة قطر والتي ستقام في شهر فبراير 2021.



ابرز الفرق التي صعدت إلى بطولة كأس العالم للأندية