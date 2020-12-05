أتلتيكو يهزم بلد الوليد ويرتقي إلى الصدارة
اقتنص فريق أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه بلد الوليد 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الثانية عشر.
وفي مباريات أخرى، استعاد ريال مدريد توازنه وخفف الضغوط الواقعة على مديره الفني زين الدين زيدان بعدما تغلب على مضيفه إشبيلية 1 - صفر في الوقت الذي فاز فيه ليفانتي على خيتافي 3 - صفر.
وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو، حسم اتلتيكو فوزه على بلد الوليد بهدفين في الشوط الثاني ليصعد إلى الصدارة.
الفوز رفع رصيد اتلتيكو إلى 26 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ريال سوسييداد الذي يلتقي يوم الأحد مع مضيفه ديبورتيفو الافيس.
وتقدم توماس ليمار بهدف لأتلتيكو في الدقيقة 56 ثم أضاف ماركوس يورينتي الهدف الثاني في الدقيقة 72.
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