طارق العشري يهنئ لاعبي الأهلي بالتتويج ببطولة كأس مصر

هنَّأ طارق العشرى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى طلائع الجيش، لاعبى الأهلى بعد التتويج ببطولة كأس مصر .

وتوج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش 3 / 2 بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي ولكنه انتهى فى الشوطين بنفس النتيجة ليجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

أحرز للأهلى كل من على معلول وعمرو السولية وبدر بانون وأهدر أيمن أشرف ومحمد مجدى افشة.

فيما أحرز لطلائع الجيش كل من إسلام محارب ومصطفى جمال وأهدر ناصر منسى وخالد سطوحى وحسين السيد

وشهدت المباراة الظهور الأول لكل من المغربى بدر بانون الذى شارك فى التشكيلة الاساسية بالاضافة الى أكرم توفيق العائد من الإعارة لنادى الجونة فى الموسمين الماضيين وناصر ماهر العائد من الاعارة من نادى سموحة

وكان الأهلى قد توج بدورى أبطال افريقيا منذ أيام قليلة بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ليتوج باللقب التاسع فى تاريخه .