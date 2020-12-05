بكاء كهربا بعد التتويج بـ كأس مصر للمرة 37 في تاريخ الأهلي

دخل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي في نوبة من البكاء بعد التتويج بلقب كاس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وحقق النادى الأهلي فوزا على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى تجمع بينهما حاليا فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.

سجل للنادى الأهلي كل من : على معلول وعمرو السولية وبدر بانون وأهدر أيمن اشرف ومحمد مجدى قفشة

كما أحرز لفريق طلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحى