ترك محمود عبد المنعم كهربا نجم الاهلي الاحتفالات المميزة بكأس مصر، واعتزل الجميع للحديث مع وليد سليمان نجم الأهلي المصاب بفيروس كورونا. ورصدت عدسات قناة اون تايم سبورت لقطة محمود كهربا وهو يتحدث مع وليد سليمان عبر خاصية الفيديو من الهاتف المحمول، ويحتفلا سوياََ بلقب الاهلي الجديد. وحقق النادى الأهلي فوزا على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى تجمع بينهما حاليا فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1. تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.

سجل للنادى الأهلي كلا من : على معلول وعمرو السولية وبدر بانون وأهدر أيمن اشرف ومحمد مجدى قفشة كما أحرز لفريق طلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حوار بين كهربا ووليد سليمان من العزل احتفالا بالتتويج بكأس مصر.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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