مفاجأة يفجرها خالد الغندور: اللجنة المؤقتة رفضت تعاقد الزمالك مع أحمد الشيخ

كشف الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن مفاجأة مدوية بشأن تعاقد الزمالك مع احمد الشيخ لاعب الاهلي السابق .

وقال الغندور عبر تصريحات تلفزيونية فى برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك ان اللجنة المؤقتة لادارة النادي رفضت التعاقد مع احمد الشيخ.

واضاف الغندور ان اللجنة الموقتة رفضت فكرة التعاقد مع الشيخ حفاظا علي مبادئ النادي وقيمه خاصة بعدما هاجم اللاعب الزمالك اكثر من مرة قبل ذلك.

وانتشرت اخبار عن توقيع أحمد الشيخ، على عقود انتقاله لصفوف فريق الزمالك، وذلك لمدة 3 سنوات.

واجتاز أحمد الشيخ الفحص الطبي، اليوم السبت، قبل أن يوقع على عقود انتقاله للفريق لمدة 3 سنوات، بعد موافقة البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق على ضمه.

وكان من المقرر ان يظهر أحمد الشيخ في قناة نادي الزمالك،غدا الأحد، بعد إعلان انضمامه رسميًا للفريق.

ورحل أحمد الشيخ عن النادي الأهلي، بعد فسخ تعاقده مع الفريق وذلك بعد خروجه من قائمة الفريق المحلية والأفريقية.