50 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلي بعد الفوز بكأس مصر

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي صرف 50 ألف جنيه لكل لاعب بعد التتويج بكأس مصر مساء اليوم علي حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وكلل النادي الأهلي جهوده في الموسم الحالي الماراثوني بالتتويج بلقب كأس مصر لكرة القدم عبر الفوز الصعب على طلائع الجيش 3 /2 بركلات الترجيح اليوم السبت في المباراة النهائية التي جرت على استاد القاهرة الدولي.

وتقدم البديل محمود كهربا بهدف للأهلي في الدقيقة 65 بعد ثلاث دقائق من مشاركته من على مقاعد البدلاء لكن ناصر منسي أدرك التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واحتكم الفريقان لوقت إضافي على شوطين لم يسفر عن أي جديد لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لصالح الأهلي.

وحصد الأهلي بذلك ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال افريقيا في موسم استثنائي للقلعة الحمراء.

ونال الأهلي لقب كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه.

