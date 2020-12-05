نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنفانتينو يحسم الجدل بشأن كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرًا عقب اجتماع للمجلس أن بطولة كأس العالم للأندية في 2021 ستقام بنظامها الحالي وتضم 7 نادي بدلاً من 24 نادي، حيث تم تأجيل نسخة هذا العام من البطولة لتقام في فبراير في قطر.

وكان إنفانتينو يرغب في مشاركة 24 نادي في نظام البطولة الجديد الذي كان سيقام في الصين منتصف 2021 لكن أدى انتشار فيروس كورونا لتأجيل بطولتي اليورو وكوبا أمريكا من العام الحالي للعام المقبل.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 7 فرق في اليابان في ديسمبر 2021 بدلا من محاولة جذب الانتباه من بطولتي اليورو وكوبا أمريكا في 2021 .

وقال إنفانتينو في تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي نقلته وسائل الإعلام العالمية:"أقدم التعازي في وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، صدق مجلس الفيفا على الإصلاحات ليحمي بشكل أفضل اللاعبات والمدربات فيما يتعلق بقضايا مثل إجازة الأمومة".

وأضاف:"يجب أن نتأكد من أن بإمكاننا تهيئة المجال لهن لكي يتألقن".

واختتم انفانتينو تصريحاته قائلاً: "مجموعة معنية بالارتجاج ستقدم المشورة للفيفا، بينما تم تمديد النوافذ الدولية مرة أخرى لتجنب الاختناقات التي تسبب بها الوباء".