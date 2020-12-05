نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يحتفل مع وليد سليمان بتتويج الأهلي بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال مع زميله وليد سليمان بفوز الفريق الأحمر بلقب كأس مصر.

وعقب نهاية المباراة قام كهربا بالاتصال بوليد سليمان والغائب عن مباراة اليوم وقدم له التهنئة عقب الفوز باللقب.

ويغيب وليد سليمان عن الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتوج الأهلي مساء اليوم السيت بلقب كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح.