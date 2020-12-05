نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدر بانون يُحقق أولى بطولاته مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المغربي بدر بانون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللقب الأول له مع المارد الأحمر، بعد الفوز ببطولة كأس مصر مساء اليوم.

وتعد هذه المباراة هي الأولى له مع القلعة الحمراء، ليحقق أول بطولة في أول مباراة يشارك فيها مع الأهلي.

وتوج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتي الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتصبح هذه البطولة هي الثالثة للأهلي هذا الموسم، بعد الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا.