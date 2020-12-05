نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشناوي يصافح لاعبي طلائع الجيش بعد الفوز بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمصافحة لاعبي فريق طلائع الجيش عقب نهاية المباراة التي جمعت بينهما في نهائي كأس مصر.

وهنأ الشناوي لاعبي طلائع الجيش على الأداء القتالي الذي ظهروا عليه في المباراة وكانوا ندا قويا للنادي الأحمر.

وتوج الأهلي مساء اليوم السيت بلقب كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح.