الرياضة

منافس الأهلي.. نهضة بركان يفوز على الزمامرة في افتتاح الدوري المغربي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق نهضة بركان الفوز على نظيره هضة الزمامرة بثنائية مقابل لا شئ في الدوري المغربي لموسم 2020/2021 .

وتمكن كلا من  محسن ياجور وحمدي لعشير من تسجيل ثنائية فوز نهضة بركان على الزمامرة.

جديربالذكر أن نهضة بركان بطل الكونفدرالية يستعد  لمواجهة الأهلي بطل دوري الأبطال الإفريقي في لقاء السوبر الإفريقي يوم 18 ديسمبر الجاري في مصر. 

وكان نهضة بركان فاز على بيراميدز في نهائي الكونفدرالية بهدف دون رد في المغرب.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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