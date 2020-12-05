نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي.. نهضة بركان يفوز على الزمامرة في افتتاح الدوري المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق نهضة بركان الفوز على نظيره هضة الزمامرة بثنائية مقابل لا شئ في الدوري المغربي لموسم 2020/2021 .

وتمكن كلا من محسن ياجور وحمدي لعشير من تسجيل ثنائية فوز نهضة بركان على الزمامرة.

جديربالذكر أن نهضة بركان بطل الكونفدرالية يستعد لمواجهة الأهلي بطل دوري الأبطال الإفريقي في لقاء السوبر الإفريقي يوم 18 ديسمبر الجاري في مصر.

وكان نهضة بركان فاز على بيراميدز في نهائي الكونفدرالية بهدف دون رد في المغرب.