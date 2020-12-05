نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب طنطا ينتقل لصفوف إنبي بالدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو نادي إنبي في التعاقد مع ايهاب سمير لاعب طنطا، علي سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 500 الف جنيه .

ويستعد فريق طنطا لمواجهة سرس الليان الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري القسم الثاني .

وتعاقد نادي طنطا مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم: إبراهيم الجرايحي حارس مرمى بلدية المحلة، محمد أشرف، إبراهيم فاضل لاعب بلدية المحلة، ساهر عبدالمنعم، عصام عادل لاعب الشرقية، إبراهيم رخا لاعب الرجاء، البرازيلي ليو اسيس، محمد زيكو مهاجم بلدية المحلة، أحمد رينجو، محمود كرم، محمد جودة، مصطفى هاني ظهير أيسر جمهورية شبين، محمد موسى حارس مرمى الترسانة .