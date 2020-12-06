تشيلسي يفوز على ليدز 3-1 ويصعد لصدارة الدوري الإنجليزي

فاز فريق تشيلسي على نظيره فريق ليدز بثلاثة مقابل هدف في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. افتتح باتريك بامفورد التسجيل لـ ليدز في الدقيقة الرابعة، لكن أولفييه جيرو عادل النتيجة لـ تشيلسي في الدقيقة 27. وأحرز الفرنسي كيرت زوما هدف ثان لتشيلسي في الدقيقة 61 ، أعقبه بوليسيتش بهدف ثالث في أخر دقائق المباراة ليحقق البلوز نقاط المباراة الثلاث. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد ليدز عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

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