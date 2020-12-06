الزمالك يكشف حقيقة إصابة اللاعب روقا بالرباط الصليبي

أكد مصدر بالجهاز الفني الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الأشعة التى خضع لها محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم اليوم أثبتت سلامته من وجود إصابة بالرباط الصليبي.
وأكدت الأشعة أن الاصابة التى يعاني منها هي جزع فى أربطة الركبة.
وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
ويواصل محمد عبد الشافي برنامجه التأهيلي بشكل طبيعي، ولن يشارك عبدالشافي في التدريبات الجماعيه للفريق الا بعد تعافيه بشكل كامل من الكسر الذي تعرض له في الترقوة.
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