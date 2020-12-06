الزمالك يكشف حقيقة إصابة اللاعب روقا بالرباط الصليبي

أكد مصدر بالجهاز الفني الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الأشعة التى خضع لها محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم اليوم أثبتت سلامته من وجود إصابة بالرباط الصليبي.

وأكدت الأشعة أن الاصابة التى يعاني منها هي جزع فى أربطة الركبة.

وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواصل محمد عبد الشافي برنامجه التأهيلي بشكل طبيعي، ولن يشارك عبدالشافي في التدريبات الجماعيه للفريق الا بعد تعافيه بشكل كامل من الكسر الذي تعرض له في الترقوة.