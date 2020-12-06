برشلونة يخسر من قادش 1-2 في الدوري الإسباني

خسر فريق برشلونة أمام نظيره قادش بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإسباني.
خيمينيز افتتح التسجيل لـ قادش في الدقيقة الثامنة، لكن زميله ألكالا أحرز هدفًا لبرشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57.
وأحرز ألفارو نيجيريدو هدف الانتصار لقادش بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63.
وبتلك الهزيمة، توقف رصيد برشلونة عند النقطة 14 في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد قادش للنقطة 18 في المركز الخامس.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
في حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجينيو ديست - كليمونت لينجليه - مينجويزا - جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - فيليبي كوتينيو
خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - مارتن برايثوايت
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