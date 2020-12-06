موسيماني: لاعبو الأهلي يكتبون التاريخ

عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بعد فوز الفريق على طلائع الجيش بركلات الترجيح، والتتويج ببطولة كأس مصر، ليجمع الفريق بين الثلاثية هذا الموسم «دوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا».
قال موسيماني: «هناك أشخاص مهمون جدا لابد أن أوجه لهم الشكر، في مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ومجلس الإدارة، الذي منحني الفرصة لقيادة الفريق، ثم اللاعبون الذين يصنعون الفارق دائمًا، وعائلتي بكل تأكيد، هؤلاء لهم لكل الشكر، بالإضافة بالطبع إلى الجهاز المعاون».
وأضاف المدير الفني: «عندما كنت موجودًا مع فريق صن داونز في جنوب إفريقيا خرجنا من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن القدر أعادني من جديد إلى البطولة حتى أتوج بها مع الأهلي».
وشدد موسيماني على أن الأهلي أمامه بطولتين مقبلتين، ولابد أن يكافح ويقاتل للتتويج بهما، وأنه سوف يبحث عن ذلك بكل قوة.
وأوضح المدير الفني أن فريق طلائع الحيش فريق جيد وقدم مباراة جيدة، ولكن في النهاية حقق الأهلي الفوز في المباراة وتوج باللقب.
واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته قائلا: «هؤلاء اللاعبون يكتبون التاريخ منذ جيل أبوتريكة وزملائه.. سعيد جدا بالوجود مع الأهلي، وأتمنى أن أحقق المزيد من البطولات وإسعاد الجماهير الداعمة للفريق».
وتسلم كأس مصر بعد تتويج الفريق بشكل رسمي بالبطولة للمرة الـ37 في تاريخه، بعد الفوز على طلائع الجيش بضربات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف بكل فريق.
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