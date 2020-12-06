إنتر يفوز على بولونيا 3-1 في الدوري الإيطالي

فاز فريق إنتر على نظيره بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإيطالي.

افتح روميلو لوكاكو التسجيل لـ إنتر في الدقيقة السادسة عشر قبل أن يضاعف أشرف حكيمي تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وأحرز فيجناتو الهدف الأول لـ بولونيا في الدقيقة 67، لكن أشرف حكيمي عادل ليؤكد تفوق إنتر بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر للنقطة 21 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد بولونيا عند 12 نقطة في المركز العاشر.